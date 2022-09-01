Босфор перекрыт из-за севшего на мель украинского сухогруза

Береговая охрана Турции сообщила в Twitter, что буксиры KURTARMA-5, KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR и катера KEGM-3, KEGM-5 были направлены на место происшествия к грузовому судну с названием Lady Zehma. Корабль сел на мель из-за отказа руля.
Согласно данным сайта VesselFinder, судно Lady Zehma было построено в 2005 и ходит под флагом Панамы. 30 августа корабль вышел из порта Черноморска с 3 тыс. т. кукурузы.
22 июля в Стамбуле было подписано соглашение России, Украины и Турции при участии ООН о создании коридора для эвакуации украинского зерна. По данным ООН, с 1 по 29 августа порты Украины покинули 122 судна с 1,2 млн тонн продукции на борту.