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22:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Босфор перекрыт из-за севшего на мель украинского сухогруза

Движение судов в Босфорском проливе приостановлено. Береговая охрана заявила, что 173-метровое грузовое судно, направляющееся из Украины в Стамбул, село на мель. На месте происшествия объявлено ЧП.

Береговая охрана Турции сообщила в Twitter, что буксиры KURTARMA-5, KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR и катера KEGM-3, KEGM-5 были направлены на место происшествия к грузовому судну с названием Lady Zehma. Корабль сел на мель из-за отказа руля.

Согласно данным сайта VesselFinder, судно Lady Zehma было построено в 2005 и ходит под флагом Панамы. 30 августа корабль вышел из порта Черноморска с 3 тыс. т. кукурузы.

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение России, Украины и Турции при участии ООН о создании коридора для эвакуации украинского зерна. По данным ООН, с 1 по 29 августа порты Украины покинули 122 судна с 1,2 млн тонн продукции на борту.

Дарья Эрозбек

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