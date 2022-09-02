Вице-президента Аргентины Киршнер попытались застрелить, она не пострадала

Инцидент произошел около дома вице-президента в районе Буэнос-Айреса. Киршнер общалась со сторонниками, и в какой-то момент неизвестный из толпы направил на нее пистолет. Он нажал на курок, но пистолет не сработал, сообщает телеканал Todo Noticias. Его задержали сотрудники службы безопасности.
По предварительным данным, мужчина был идентифицирован как 35-летний гражданин Бразилии Фернандо Андрес Сабаг Монтьель. Он был вооружен самозарядным пистолетом Bersa Thunder 380. Как выяснил портал Infobae, у мужчины есть судимость — в 2021 году полиция нашла в его машине нож.
Нападение на Кристину Киршнер уже осудили президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Боливии Луис Арсе, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
В Аргентине Киршнер обвиняют в коррупции. Ее считают организатором преступной схемы при реализации инфраструктурных проектов в 2007—2015 годы, когда она занимала пост президента. По делу проходят еще 12 обвиняемых. Прокурор на слушаниях в августе запросил для Кристины Киршнер 12 лет тюрьмы и штраф в размере $1 млрд, а также пожизненно запретить ей занимать государственные должности.