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11:20 (мск), источник: © РИА Новости

В Курске загорелся торговый центр

БЕЛГОРОД, 2 сен — РИА Новости. Торговый центр «Бумеранг» загорелся в пятницу в Курске, на место выехали пожарные, полиция, «скорая», сообщает региональное ГУМЧС.

«В 09.34 … поступило сообщение о загорании торгового центра по адресу: улица Хрущева в городе Курске», — говорится в релизе на сайте управления.

Сейчас наблюдается задымление на третьем этаже. На место происшествия направлены пожарные, сотрудники полиции, скорая помощь, работники электрических сетей и газовой службы.

Как уточнили позже в региональном главке МЧС, возгорание происходит на втором этаже торгового центра. «К ликвидации пожара привлекались 36 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек, 8 единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются», — говорится в сообщении.

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