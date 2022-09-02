11:20 (мск), источник: © РИА Новости
В Курске загорелся торговый центр
БЕЛГОРОД, 2 сен — РИА Новости. Торговый центр «Бумеранг» загорелся в пятницу в Курске, на место выехали пожарные, полиция, «скорая», сообщает региональное ГУМЧС.
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«В 09.34 … поступило сообщение о загорании торгового центра по адресу: улица Хрущева в городе Курске», — говорится в релизе на сайте управления.
Сейчас наблюдается задымление на третьем этаже. На место происшествия направлены пожарные, сотрудники полиции, скорая помощь, работники электрических сетей и газовой службы.
Как уточнили позже в региональном главке МЧС, возгорание происходит на втором этаже торгового центра. «К ликвидации пожара привлекались 36 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек, 8 единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются», — говорится в сообщении.