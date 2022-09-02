ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в Херсоне

«Украинские войска снова обстреляли Херсон. Был нанесен удар по многоквартирному жилому дому. Часть здания разрушена. Есть погибшие и пострадавшие», — цитирует сообщение администрации «РИА Новости».
Отмечается, что сейчас на месте работают спасатели, разбираются завалы.
2 сентября стало известно о разрушении водного элеватора в селе Веселое в результате ракетного обстрела по городу Новая Каховка в Херсонской области.
Как отмечалось 30 августа, около 10 домов полностью уничтожены и 35 повреждены в результате ударов ВСУ. Также были разрушены газопровод и часть локальных электросетей.
27 августа сообщалось об очередном ударе по Новой Каховке военными Украины. Значительное количество ракет было уничтожено ПВО.
Херсонская область перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.