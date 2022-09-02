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11:45 (мск), источник: Известия

ВСУ нанесли удар по многоквартирному дому в Херсоне

Военные Украины в пятницу, 2 сентября, нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Херсоне, несколько человек погибли, также есть пострадавшие. Об этом сообщили власти Херсонской области.

Спецоперация на Украине

«Украинские войска снова обстреляли Херсон. Был нанесен удар по многоквартирному жилому дому. Часть здания разрушена. Есть погибшие и пострадавшие», — цитирует сообщение администрации «РИА Новости».

Отмечается, что сейчас на месте работают спасатели, разбираются завалы.

2 сентября стало известно о разрушении водного элеватора в селе Веселое в результате ракетного обстрела по городу Новая Каховка в Херсонской области.

Как отмечалось 30 августа, около 10 домов полностью уничтожены и 35 повреждены в результате ударов ВСУ. Также были разрушены газопровод и часть локальных электросетей.

27 августа сообщалось об очередном ударе по Новой Каховке военными Украины. Значительное количество ракет было уничтожено ПВО.

Херсонская область перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Спецоперация на Украине
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