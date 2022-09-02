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12:02 (мск), источник: Известия

Гросси заявил о нарушении физической целостности Запорожской АЭС

Физическая целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз. Пока сложно сказать, произошло это случайно или намеренно, заявил в пятницу, 2 сентября, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Очевидно, что станция и ее физическая целостность были нарушены несколько раз, у нас нет необходимых элементов, чтобы дать оценку, случайно или намеренно», — сказал он.

Накануне Гросси рассказал, что за несколько часов пребывания на Запорожской АЭС участники миссии смогли сделать первоначальную оценку состояния объекта. По его словам, удалось увидеть ключевые объекты и собрать много информации.

Глава организации также сообщил о намерении сохранить постоянную миссию агентства на АЭС. Он отметил, что инспекторам МАГАТЭ предстоит многое сделать, прежде чем покинуть станцию.

Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию ЗАЭС днем 1 сентября. В день визита специалистов Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили боевые действия в районе станции. Сообщалось, что четыре украинских снаряда разорвались на удалении 400 м от первого энергоблока ЗАЭС. Кроме того, украинские диверсанты попытались захватить станцию. Российские военные пресекли высадку боевиков в нескольких километрах от ЗАЭС.

Ранее 2 сентября в Запорожье сообщили о попытке Киева внедрить в делегацию МАГАТЭ шпионов и диверсантов, работающих под журналистским прикрытием.

Атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации РФ на Украине и в Донбассе.

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