Гросси заявил о нарушении физической целостности Запорожской АЭС

«Очевидно, что станция и ее физическая целостность были нарушены несколько раз, у нас нет необходимых элементов, чтобы дать оценку, случайно или намеренно», — сказал он.
Накануне Гросси рассказал, что за несколько часов пребывания на Запорожской АЭС участники миссии смогли сделать первоначальную оценку состояния объекта. По его словам, удалось увидеть ключевые объекты и собрать много информации.
Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию ЗАЭС днем 1 сентября. В день визита специалистов Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили боевые действия в районе станции. Сообщалось, что четыре украинских снаряда разорвались на удалении 400 м от первого энергоблока ЗАЭС. Кроме того, украинские диверсанты попытались захватить станцию. Российские военные пресекли высадку боевиков в нескольких километрах от ЗАЭС.
Ранее 2 сентября в Запорожье сообщили о попытке Киева внедрить в делегацию МАГАТЭ шпионов и диверсантов, работающих под журналистским прикрытием.
Атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации РФ на Украине и в Донбассе.