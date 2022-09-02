11:36 (мск), источник: РБК
В России впервые с марта выявили 50 тыс. заболевших коронавирусом
Суточное число заражений достигло максимального значения с середины марта, число госпитализаций по сравнению с предыдущими сутками сократилось на 9,7%
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За последние сутки в России зафиксировали 50 952 новых случаев заражения коронавирусом, передает оперштаб. Это максимальное значение с 10 марта, когда выявили 51,2 тыс. зараженных за сутки.
Госпитализированы были 3726 человека, из больниц выписаны в десять раз больше — 37012. Умер, по данным оперштаба, 91 человек.
До этого крупнейший с марта суточный прирост был зафиксирован накануне, 1 сентября. Тогда заразились 49,76 тыс. человек, в больницы попали 4 128. Умерли за сутки 95 человек.
Роспотребнадзор посоветовал регионам рекомендовать жителям масочный режим, если показатель заболеваемости составит выше 50 случаев на 100 тыс. населения. Власти Москвы, Петербурга, Дагестана, Татарстана, Кемеровской и Нижегородской областей, а также Хакасии уже рекомендовали населению носить маски. Обязательное их ношение закрепили власти Алтая, Бурятии и Еврейской автономной области.
Глава разработавшего вакцину «Спутник V» центра им. Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что по суточному числу заболевших могут быть достигнуты показатели прошлой зимы, когда число зараженных COVID-19 достигало 200 тыс. в сутки. Это связано с «массовостью, которую дают новые виды “омикрона”, пояснял ученый.