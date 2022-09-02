Россия сочла безуспешными попытки ВСУ закрепиться в наступлении

Минобороны России после данных о наступлении ВСУ заявило о попытках украинской армии закрепиться на отдельных участках на Николаевском направлении. В ведомстве заявили, что успехов украинские войска не имели.
«Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят значительные потери подразделениям и резервам украинских войск», — говорится в сообщении Минобороны.
О неудачных попытках наступления украинских сил российское оборонное ведомство сообщает с 29 августа. ВСУ пытается перейти в наступление со стороны Николаева и Кривого Рога. 30 августа, Минобороны сообщило о «разгроме» наступления украинских войск на николаево-криворожском и других направлениях, уточнив, что погибли более 1,2 тыс. военных Украины.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
29 августа пресс-секретарь южного командования Украины Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ начали наступательные действия на различных направлениях, в том числе в Херсонской области. Представители властей страны официально не приводили никаких подробностей. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не будет раскрывать реальные намерения военнослужащих, а советник офиса главы государства Михаил Подоляк призвал журналистов не делать «суперсенсационных заявлений».
1 сентября канал CNN сообщил, что в рамках подготовки к контрнаступлению Украина проводила с США совместные военные игры. По его данным, Киев рассматривал возможность более широкого контрнаступления, но Соединенные Штаты призвали Украину сократить масштабы операции в районе Херсонской области.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу утверждает, что попытки наступления спланированы Киевом для того, чтобы создать у «западных кураторов» иллюзию способности украинских военных его осуществить.
По словам Конашенкова, за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили взвод реактивных систем залпового огня «Ольха» в Николаевской области и восемь пунктов управления ВСУ в различных районах. Российские средства ПВО сбили 12 беспилотников в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях, заявил он.