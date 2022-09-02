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17:34 (мск), источник: РИА Крым

Снаряды попали в частный сектор Новой Каховки — есть разрушения

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Украинские войска нанесли удар по частным домам в Новой Каховке Херсонской области, повреждены несколько строений. Об этом сообщил представитель администрации города Руслан Агаев.

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Источник: РИА "Новости"

Снаряды попали на улицу Калинина, там же зафиксированы свежие воронки от новых прилетов ракет. В одном из домов загорелась кровля, в соседнем оказались выбиты стекла. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, они занимаются ликвидацией пожара.

Ранее в пятницу власти сообщили об ударе ВСУ по водному элеватору в Новой Каховке, в результате чего уничтожено большое количество зерна. Комиссии оценивают ущерб. До этого в результате атак также пострадала гражданская инфраструктура — школа и жилые дома.

В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.

Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

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