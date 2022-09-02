Снаряды попали в частный сектор Новой Каховки — есть разрушения

Снаряды попали на улицу Калинина, там же зафиксированы свежие воронки от новых прилетов ракет. В одном из домов загорелась кровля, в соседнем оказались выбиты стекла. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, они занимаются ликвидацией пожара.
Ранее в пятницу власти сообщили об ударе ВСУ по водному элеватору в Новой Каховке, в результате чего уничтожено большое количество зерна. Комиссии оценивают ущерб. До этого в результате атак также пострадала гражданская инфраструктура — школа и жилые дома.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.