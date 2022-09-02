Арестованный корректировщик ВСУ совершил взрыв в центре Токмака

Во время задержания он использовал гранату.
«К счастью, кроме самого мужчины никто не пострадал», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
В настоящее время на месте происшествия работают спецслужбы.
28 июля в Херсоне вскрыли группу украинских агентов, которые обеспечивали корректировку огня артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подразделениям российских войск в области.
До этого, 19 июля, бойцы Донецкой Народной Республики (ДНР) ликвидировали под Авдеевкой украинского корректировщика артиллерии, наводившего американские гаубицы М777 на объекты в поселениях Верхнеторецкое, Новоселовка и Васильевка под Донецком.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.