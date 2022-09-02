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20:48 (мск), источник: Известия

Арестованный корректировщик ВСУ совершил взрыв в центре Токмака

Арестованный корректировщик Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроил взрыв в центре Токмака. Об этом в пятницу, 2 сентября, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Во время задержания он использовал гранату.

«К счастью, кроме самого мужчины никто не пострадал», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

В настоящее время на месте происшествия работают спецслужбы.

28 июля в Херсоне вскрыли группу украинских агентов, которые обеспечивали корректировку огня артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) по подразделениям российских войск в области.

До этого, 19 июля, бойцы Донецкой Народной Республики (ДНР) ликвидировали под Авдеевкой украинского корректировщика артиллерии, наводившего американские гаубицы М777 на объекты в поселениях Верхнеторецкое, Новоселовка и Васильевка под Донецком.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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