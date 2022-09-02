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19:30 (мск), источник: © РИА Новости

«Газпром» полностью остановил «Северный поток» из-за неисправности турбины

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. «Газпром» получил предупреждение Ростехнадзора о неисправности турбины «Северного потока», до устранения замечаний он полностью остановлен, сообщили в компании.

Источник: © РИА Новости

Представитель компании отправили Siemens письмо о неисправностях двигателя и необходимости их устранения.

Со среды, 31 августа, поставки газа из России в Европу по трубопроводу «Северный поток» были приостановлены на трое суток. Как объяснял «Газпром», это связано с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате (ГПА) компрессорной станции (КС) «Портовая», которые будут проведены вместе со специалистами Siemens. Немецкой компании в соответствии с технической документацией каждые 1000 часов надо проводить обслуживание ГПА.

«Северный поток» — основной маршрут поставок газа из России в Европу — с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Москва подчеркивала, что снижение поставок связано исключительно с санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. До настоящего момента работу магистрали обеспечивала только одна турбина.

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