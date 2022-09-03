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00:07 (мск), источник: Life.ru

Запорожская АЭС подверглась новому обстрелу со стороны ВСУ

Вечером в пятницу, 2 сентября, Запорожская АЭС подверглась очередному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил член администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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Источник: РИА "Новости"

У себя в Телеграме он написал, что за последние два часа в районе станции зафиксированы как минимум четыре «прилёта тяжелого».

Рогов уточнил, что обстрел начался примерно в 21:10. Сейчас, по его словам, он уточняет, куда именно были прилёты. По его словам, удары были осуществлены из тяжёлого вооружения с противоположного берега Днепра.

Ранее, напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что обстрелы ВСУ территории Запорожской АЭС являются безответственными, подвергают опасности объект и прилегающие районы. Имеющие большое влияние на Киев европейские страны должны сделать всё возможное, чтобы фактически запретить продолжение этой очень и очень опасной деятельности, считает представитель Кремля.

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