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02:25 (мск), источник: © РИА Новости

Власти Запорожской области заявили, что ВСУ открыли огонь по Энергодару

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости. Украинские войска открыли огонь по Энергодару, прозвучало пять взрывов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В Энергодаре пять взрывов. Около 1.45−1.50 в городе энергетиков, рядом с которым находится Запорожская АЭС, прозвучали пять взрывов», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские войска из Никополя отправили второй за ночь пакет ракет (шесть штук) из РСЗО, предварительно, HIMARS.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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