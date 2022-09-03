Власти Запорожской области заявили, что ВСУ открыли огонь по Энергодару

«В Энергодаре пять взрывов. Около 1.45−1.50 в городе энергетиков, рядом с которым находится Запорожская АЭС, прозвучали пять взрывов», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские войска из Никополя отправили второй за ночь пакет ракет (шесть штук) из РСЗО, предварительно, HIMARS.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.