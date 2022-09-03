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11:02 (мск), источник: Известия

В Запорожье рассказали о срыве попытки ВСУ высадить десант в Энергодаре

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадить десант с лодок в районе Энергодара была сорвана. Об этом в субботу, 3 сентября, заявил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Попытка выдвижения нескольких десятков быстроходных лодок с вооруженными людьми на них была сорвана», — сказал он.

В беседе с «РИА Новости» он пояснил, что удары по Энергодару прекращены.

По его словам, предварительно, ВСУ били по прибрежной полосе и промышленной зоне пригорода.

«На данный момент обстрел прекратился. В городе всё спокойно. Атака отражена. Предварительно, били по прибрежной полосе и промышленной зоне», — сказал Рогов.

По его словам, информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Ранее в этот день Рогов сообщил, что из района Каменского и Степногорска вниз по течению Днепра выдвинулись не менее 20 быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей.

Он уточнил, что Энергодар находится примерно в 45 км от района Каменского и Степногорска.

После подтверждения этой информации в воздух были подняты вертолеты Ка-52 «Аллигаторы».

Тогда же член ВГА Запорожской области отметил, что в Энергодаре прогремела серия сильных взрывов.

Кроме того, в ночь на субботу стало известно, что ВСУ за два часа не менее четырех раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в Энергодаре. Как указал Рогов, украинские боевики применяют для ударов тяжелую артиллерию.

По его словам, один из прилетов случился между вторым и третьим энергоблоками.

Атака со стороны ВСУ также привела к тому, что была перебита Днепровская линия электропередачи.

Кроме того, АЭС была переведена на питание собственных нужд.

До этого, 1 сентября, в Минобороны России рассказали, что четыре украинских снаряда разорвались в 400 м от первого энергоблока ЗАЭС. По данным ведомства, украинские диверсанты пытались захватить станцию, однако российские военные вовремя пресекли высадку боевиков в нескольких километрах от ЗАЭС в районе Водяного.

Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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