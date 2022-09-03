В Запорожье рассказали о срыве попытки ВСУ высадить десант в Энергодаре

«Попытка выдвижения нескольких десятков быстроходных лодок с вооруженными людьми на них была сорвана», — сказал он.
В беседе с «РИА Новости» он пояснил, что удары по Энергодару прекращены.
«На данный момент обстрел прекратился. В городе всё спокойно. Атака отражена. Предварительно, били по прибрежной полосе и промышленной зоне», — сказал Рогов.
По его словам, информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.
Он уточнил, что Энергодар находится примерно в 45 км от района Каменского и Степногорска.
После подтверждения этой информации в воздух были подняты вертолеты Ка-52 «Аллигаторы».
Тогда же член ВГА Запорожской области отметил, что в Энергодаре прогремела серия сильных взрывов.
Кроме того, в ночь на субботу стало известно, что ВСУ за два часа не менее четырех раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в Энергодаре. Как указал Рогов, украинские боевики применяют для ударов тяжелую артиллерию.
Кроме того, АЭС была переведена на питание собственных нужд.
До этого, 1 сентября, в Минобороны России рассказали, что четыре украинских снаряда разорвались в 400 м от первого энергоблока ЗАЭС. По данным ведомства, украинские диверсанты пытались захватить станцию, однако российские военные вовремя пресекли высадку боевиков в нескольких километрах от ЗАЭС в районе Водяного.
Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.
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