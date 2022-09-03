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14:35 (мск), источник: Известия

В районе Сергеевки истребители ВКС России сбили три украинских самолета

В районе Сергеевки Херсонской области авиацией ВКС России были сбиты два украинских штурмовика Су-25, а в районе Новоселовка Днепропетровской области — МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный для применения противолокационных ракет HARM. Об этом 3 сентября сообщило Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает ведомство, за последние сутки в ходе боевых действий на данном направлении вооруженные силы России уничтожили 23 танка противника, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, а также 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих.

Ранее в этот день сообщалось, что военные Воздушно-десантных войск (ВДВ) России остановили прорыв подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив наступающую группу украинской пехоты.

Всего, по сообщению Минобороны, на сегодняшний день уничтожено: 286 самолетов, 151 вертолет, 1867 беспилотных летательных аппаратов, 372 зенитных ракетных комплекса, 4776 танков и других боевых бронированных машин, 824 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3366 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5250 единиц специальной военной автомобильной техники.

2 сентября сообщалось, что за сутки боевых действий на данной территории противник потерял 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 330 военнослужащих. Было взято в плен два боевика.

В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что Киев продолжает попытку наступления в районе Николаева, чтобы создать у Запада иллюзию своей боеспособности. На херсонско-николаевском направлении в районе Александровки ВС РФ вышли к административной границе Николаевской области и освободили населенный пункт Благодатное.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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