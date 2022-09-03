В Праге митингующие потребовали от властей занять нейтральную позицию по конфликту на Украине

По словам премьер-министра Петра Фиалы, акция протеста была вызвана пророссийскими силами, выступающими против интересов Чехии, сообщает Ceske Noviny.
«Митинг на Вацлавской площади проходит мирно, и нам пока не приходилось решать какие-либо серьезные проблемы. По нашим оценкам, количество участников на 14:30 составляет около 70 тыс. человек», — сообщила полиция в Twitter.
Организаторы демонстрации заявили ранее на этой неделе, что они хотят, чтобы нынешнее правительство ушло, последствия энергетического кризиса были смягчены, а ущерб возмещен. Они требуют освобождения отечественной промышленности от зависимости от иностранных компаний, а также военного нейтралитета и обеспечения прямых контрактов с поставщиками газа по низким ценам, особенно с Россией. По их мнению, Чехии необходимо изменить систему распределения и расчетов за электроэнергию, чтобы она не платила посредникам на бирже, сообщает Ceske Noviny.
На митинге также присутствовали противники демонстрации — на ступеньках Национального музея собрались несколько десятков человек с большими флагами НАТО и ЕС.
Ранее именно Чехия предложила приостановить упрощенный визовый режим для россиян. Об этом сообщало агентство Bloomberg. Правительство Чехии, председательствующей в ЕС, предложило приостановить действие соглашения об упрощении визового режима также и Белоруссией.