Власти Новой Каховки четвертый раз за день сообщили о работе системы ПВО

«В Новой Каховке опять работает ПВО… Было два воздушных хлопка», — говорится в сообщении.
В сводке новокаховской ВГА за 24 часа с 9:00 2 сентября указано, что «по различным районам Новой Каховки, пгт. Казацкое и Веселое на правом берегу Днепра» (Новая Каховка расположена на левом) в этот период нанесли «около 50 ракетных ударов», но большую часть из них перехватила система ПВО.
Новая Каховка, которая располагается недалеко от Каховской ГЭС на Днепре, находится под контролем российских сил, как и почти вся территория Херсонской области. Город и станцич и ранее подвергались ударам.
В конце августа Reuters со ссылкой на южное военное командование Украины сообщил, что украинские войска начали контрнаступление на юге страны, в том числе и в Херсонской области. Минобороны России подтвердило, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления в регионе, а также в соседней Николаевской области, но заявило, что в результате активной российской обороне украинская армия понесла большие потери.