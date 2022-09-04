05:22 (мск), источник: ТАСС
Власти Энергодара сообщили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок ЗАЭС
Повышения радиационного фона на территории станции нет, заявил Александр Волга.
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ЭНЕРГОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Один из артиллерийских снарядов во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины попал в энергоблок Запорожской АЭС, рассказал ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Александр Волга.
«Одно из попаданий — сквозное — было в энергоблок, [это был] артиллерийский снаряд. Была у меня фотография. [Энергоблок] нерабочий, который сейчас пока не находится в рабочем состоянии», — сказал он. Волга не уточнил, когда именно произошло попадание.
Глава ВГА напомнил, что система безопасности энергоблоков имеет структуру, которую невозможно нарушить одним попаданием. «Но тем не менее факт остается фактом. Из чего они в следующий раз догадаются стрельнуть? Нужно принимать какие-то решения в рамках всех этих мероприятий», — добавил он.
По словам Волги, радиационный фон на территории атомной станции измеряется постоянно, и он говорит о том, что все системы работают, повышения радиационного фона нет.
Как сообщал ТАСС доцент кафедры «Ядерные энергетические установки» Севастопольского государственного университета Юрий Браславский, единичные прямые попадания даже тяжелого боеприпаса не нарушат защиту реакторного цеха АЭС, но намеренный прицельный обстрел энергоблоков будет приравниваться по международным нормам к ядерному терроризму. Браславский уточнял, что толщина бетона цеха более 1 м, он армирован специальными сталями и укреплен с помощью других технологических приемов. Купол может выдержать падение самолета среднего размера (или другого тела весом до 10 тонн, летящего со скоростью до 750 км/ч).
Украинские войска в последнее время регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар из тяжелого вооружения. Кроме того, они пытались высадить десант у станции со стороны водохранилища. В четверг ЗАЭС и Энергодар посетила миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси. По итогам поездки он заявил, что целостность сооружений станции вызывает беспокойство на фоне все более активных боевых действий в ее районе. Гросси также пообщался с жителями Энергодара, где расположена станция, они вручили ему обращение с призывом остановить украинские провокации в отношении АЭС. На станции временно остались представители агентства.