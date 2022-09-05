00:22 (мск), источник: Известия
Тачки сгущаются: россиян массово обманывают с перегоном авто из-за рубежа
Как мошенники используют спрос на машины из Японии, Китая и Казахстана.
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Злоумышленники массово атакуют россиян, предлагая перегнать авто из Японии, Китая и Казахстана. В июле-августе в интернете зафиксировано более 400 мошеннических сайтов по этой тематике, а число атак на клиентов с использованием такой легенды выросло в четыре-пять раз по сравнению с началом года. Об этом «Известиям» сообщили в «Тинькофф», активизацию схемы обмана подтвердили эксперты из других крупных банков и компаний по кибербезопасности. Они пояснили: из-за проблем с доставкой машин из ЕС и выгодных курсов йены и тенге к рублю россияне ищут новые возможности для приобретения транспортного средства. В последние месяцы спрос на авто из этих стран значительно вырос.
Без единой тачки
Мошенники стали создавать фейковые сайты, группы в соцсетях и каналы в мессенджерах, которые якобы специализируются на подборе, покупке и таможенном оформлении авто из-за границы. Об этом «Известиям» заявили в центре экосистемной безопасности «Тинькофф». В банке пояснили, что пользователей убеждают перевести аванс за доставку авто из Японии, Казахстана или Китая, после чего преступники перестают выходить на связь, а клиента блокируют.
По данным платформы «Тинькофф Защита», в июле-августе 2022-го в интернете зафиксировано более 400 мошеннических страниц по такой тематике. Число атак (контактов злоумышленников с клиентом) по схеме с перегоном и таможенным оформлением авто с начала года выросло в четыре-пять раз, подсчитали в банке, не назвав абсолютное число попыток обмана. «Средний чек» украденной суммы составил 300 тыс. рублей.
— Из-за выгодных курсов японской йены, китайского юаня и казахстанского тенге к рублю возросла популярность заказов и доставки машин из Японии, Китая и Казахстана. Поток машин, которые перегоняют из этих стран, вырос также из-за роста цен на новые авто и ухода некоторых брендов производителей из России. Мошенники воспользовались ситуацией и предлагают клиентам банков помощь с доставкой авто из-за рубежа, — пояснил руководитель центра экосистемной безопасности «Тинькофф» Алексей Бакланов.
«Известия» ознакомились с одним из сайтов, на котором предлагался перегон авто. На момент публикации он был заблокирован. Однако в интернете остались отзывы о странице: пользователи пишут, что перевели предоплату за перегон авто, но машина не была доставлена, а деньги не вернули.
О схеме обмана с перегоном авто знают в Росбанке и в Почта Банке, сообщили «Известиям» их представители. Легенда получила распространение на фоне последствий санкционных мер: спрос на ввозимые по схемам параллельного импорта иномарки резко вырос, поскольку такие авто существенно дешевле, чем у официальных дилеров, пояснили в Почта Банке.
— Сейчас возможны сценарии обмана, связанные с помощью в обходе санкционных ограничений, а также в контексте перестраивающихся логистических цепочек импорта. Цель у злоумышленников всегда одна — выудить у потенциальной жертвы деньги или конфиденциальную персональную и банковскую информацию. Впоследствии скомпрометированные данные могут использоваться для кражи денежных средств, — рассказал директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
«ВКонтакте» не фиксирует мошеннических действий с такой механикой. «Со своей стороны мы используем комплекс механизмов и инструментов, чтобы обезопасить наших пользователей, в том числе на базе искусственного интеллекта», — добавили там.
Восточный спрос
Число регистраций доменов, связанных с покупкой автомобилей, в августе 2022-го выросло в пять раз по сравнению с июлем и в 16 раз по сравнению с началом года, подсчитала для «Известий» эксперт Angara Security по защите бренда Виктория Варламова. Она уточнила: в январе появилось менее 200 новых доменов, в июле — более 600, а в августе — уже свыше 3000. Часть из зарегистрированных сайтов может принадлежать реальным посредникам и компаниями, занимающимся параллельным импортом, а другая — быть использована мошенниками, пояснила эксперт.
— Как правило, появление подобных доменов связано с тем, что российские карты не работают за границей. Соответственно у людей нет возможности взаимодействовать с поставщиком напрямую, и они пользуются услугами третьих лиц. Также это может быть следствием возросшего спроса на азиатские авто после ухода европейских производителей с российского рынка, — предположила Виктория Варламова.
В Роскомнадзоре сообщили «Известиям», что не ведут отдельной статистики по ограничению доступа к сайтам с незаконной продажей автомобилей из-за границы.
При этом с начала года всего было удалено и заблокировано 8 194 мошеннических сайта, сообщили в службе.
Летом 2022-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года предложение машин, импортированных из Японии, выросло на 20%, подтвердил «Известиям» аналитик автомобильного сайта «Дром» Игорь Олейников. По его словам, множество фирм сейчас завозят авто для частных лиц в России. Такие машины, как правило, привозят под конкретного хозяина, и эти авто на сайты объявлений не попадают. Предложение по автомобилям из Казахстана выросло за последний год, как и спрос: однако лучшие варианты уже раскупили, добавил Игорь Олейников.
Он отметил, что сайты объявлений проводят тщательную проверку продавцов авто. Гораздо больший шанс нарваться на мошенников в анонимных телеграм-каналах, на сайтах и неизвестных форумах об автомобилях, где нет никакой защиты от мошенников, подчеркнул эксперт. «Известия» направили запрос в пресс-службу портала «Авто.ру».
Поисковых запросов на перегон авто из Казахстана в июле было на 125% больше, чем месяцем ранее, из Японии — на 37%, оценил ведущий аналитик «СёрчИнформ» Леонид Чуриков. По его оценкам, на уловки мошенников-перегонщиков уже могли попасться тысячи человек.
Наталья Ильина