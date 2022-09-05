Москалькова заявила, что в Измаиле остаются 65 российских моряков

«Переговоры ведутся не то что ежедневно, ежесекундно с украинской стороной, компетентными органами, мы просим хотя бы первоначально обменять тяжелобольных. Их пять человек. В том числе, сердечник, два человека, к сожалению, с психическими заболеваниями», — сказала Татьяна Москалькова журналистам на Восточном экономическом форуме (цитата по «РИА Новости»). Она добавила, что сейчас в Измаиле остаются 65 российских моряков.
Татьяна Москалькова добавила, что надеется, что практика обменов военнопленными с Украиной продолжится. Москалькова не стала отвечать на вопрос о том, по какой формуле может пройти новый обмен пленными. «Вопросы обмена находятся в компетенции министерства обороны. И мы стараемся действовать в рамках той координации, которая сегодня отстроена», — сказала она (цитата по «Интерфакс»).
Ранее Татьяна Москалькова сообщала, что с начала военной операции на Украине в Измаиле удерживают 72 российских моряка. В мае Москалькова говорила, что 11 из них вернулись в Россию.