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07:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Москалькова заявила, что в Измаиле остаются 65 российских моряков

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что надеется на продолжение обмена военнопленными с Украиной. Она добавила, что Россия продолжает вести переговоры об обмене моряков, застрявших в украинском Измаиле. По ее словам, там остаются 65 моряков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Переговоры ведутся не то что ежедневно, ежесекундно с украинской стороной, компетентными органами, мы просим хотя бы первоначально обменять тяжелобольных. Их пять человек. В том числе, сердечник, два человека, к сожалению, с психическими заболеваниями», — сказала Татьяна Москалькова журналистам на Восточном экономическом форуме (цитата по «РИА Новости»). Она добавила, что сейчас в Измаиле остаются 65 российских моряков.

Татьяна Москалькова добавила, что надеется, что практика обменов военнопленными с Украиной продолжится. Москалькова не стала отвечать на вопрос о том, по какой формуле может пройти новый обмен пленными. «Вопросы обмена находятся в компетенции министерства обороны. И мы стараемся действовать в рамках той координации, которая сегодня отстроена», — сказала она (цитата по «Интерфакс»).

Ранее Татьяна Москалькова сообщала, что с начала военной операции на Украине в Измаиле удерживают 72 российских моряка. В мае Москалькова говорила, что 11 из них вернулись в Россию.

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