10:29 (мск), источник: ТАСС
СМИ: недалеко от посольства России в Кабуле произошел взрыв
ТЕГЕРАН, 5 сентября. /ТАСС/. Взрыв прогремел в понедельник в одном из районов афганской столицы. Об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на источники.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Утверждается, что инцидент произошел на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания российского посольства.
Силовые ведомства пока никак не комментируют произошедшее.
Взрыв у посольства совершил террорист-смертник, сообщил арабский телеканал Al Arabiya. По его данным, сторонники правительства, сформированного радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), открыли по радикалу огонь. Дальнейшие подробности инцидента пока не приводятся.