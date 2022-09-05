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10:29 (мск), источник: ТАСС

СМИ: недалеко от посольства России в Кабуле произошел взрыв

ТЕГЕРАН, 5 сентября. /ТАСС/. Взрыв прогремел в понедельник в одном из районов афганской столицы. Об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

Утверждается, что инцидент произошел на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания российского посольства.

Силовые ведомства пока никак не комментируют произошедшее.

Взрыв у посольства совершил террорист-смертник, сообщил арабский телеканал Al Arabiya. По его данным, сторонники правительства, сформированного радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ), открыли по радикалу огонь. Дальнейшие подробности инцидента пока не приводятся.

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