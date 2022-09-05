11:53 (мск), источник: © РИА Новости
Два сотрудника российского посольства погибли при взрыве в Кабуле
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В результате взрыва у здания российского посольства в Кабуле погибли два сотрудника дипмиссии, заявили в МИД РФ.
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«5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что инцидент произошел, когда дипломат вышел к людям в очереди, чтобы объявить кандидатов на получение визы.
По предварительным данным собеседников агентства в ближайшей к посольству больнице Estiqlal, минимум десять человек погибли, еще восемь госпитализированы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «безусловно, речь идет о теракте».
В августе 2021 года движение «Талибан»* (запрещено в РФ) захватило Кабул и заявило об окончании войны с правительственными войсками. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.