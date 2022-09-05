Дворец и опенспейс: 7 необычных школ со всего мираМесто, где детей учат вычитать, умножать, малышей не обижать и делать еще сотню различных дел, не обязательно должно быть банальным
Фоторепортажи
16Шииты захватили правительственный дворец в Ираке
14Конкурс Wildlife Photographer of the Year показал высоко оцененные снимки
Спецоперация на Украине
11:53 (мск), источник: © РИА Новости

Два сотрудника российского посольства погибли при взрыве в Кабуле

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В результате взрыва у здания российского посольства в Кабуле погибли два сотрудника дипмиссии, заявили в МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

«5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что инцидент произошел, когда дипломат вышел к людям в очереди, чтобы объявить кандидатов на получение визы.

По предварительным данным собеседников агентства в ближайшей к посольству больнице Estiqlal, минимум десять человек погибли, еще восемь госпитализированы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «безусловно, речь идет о теракте».

В августе 2021 года движение «Талибан»* (запрещено в РФ) захватило Кабул и заявило об окончании войны с правительственными войсками. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

 'Не виню Путина': британцев шокировало заявление 'Газпрома'
Американцы хотят открыть второй украинский фронт
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия