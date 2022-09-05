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13:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Минобороны отчиталось о ликвидации более 30 солдат батальона «Кракен»

Воздушно-космические силы России (ВКС) высокоточным ударом уничтожили более 30 солдат батальона «Кракен». Об этом журналистам в понедельник, 5 сентября, заявили в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Высокоточным ударом ВКС России по пункту временной дислокации подразделения националистического формирования “Кракен” в районе города Харьков уничтожено более 30 националистов и 10 единиц автомобильной техники», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что разведка Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время спецоперации России столкнулась с так называемым «тувинским феноменом» в радиоперехватах. В Минобороны объяснили, что «слухачи» ВСУ не смогли распознать переговоры тувинских связистов, так как они используют родной язык.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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