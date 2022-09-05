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12:58 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России уничтожили два склада снарядов для украинских РСЗО

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки уничтожили два склада в Николаевской области, где хранились более 1500 снарядов для украинских систем залпового огня, в том числе HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«В районах Вознесенска и Очакова Николаевской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, на которых хранились свыше полутора тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня, в том числе более двухсот ракет для систем залпового огня HIMARS производства США», — говорится в заявлении ведомства.

По всей Украине и в ДНР всего ликвидированы пять складов, под Харьковом уничтожена установка HIMARS.

Кроме того, высокоточным оружием поражены пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Березнеговатое и Мураховка.

Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. По словам Владимира Путина, конечная цель боевых действий — «освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России».

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