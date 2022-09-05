ВС России уничтожили два склада снарядов для украинских РСЗО

«В районах Вознесенска и Очакова Николаевской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, на которых хранились свыше полутора тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня, в том числе более двухсот ракет для систем залпового огня HIMARS производства США», — говорится в заявлении ведомства.
По всей Украине и в ДНР всего ликвидированы пять складов, под Харьковом уничтожена установка HIMARS.
Кроме того, высокоточным оружием поражены пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Березнеговатое и Мураховка.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. По словам Владимира Путина, конечная цель боевых действий — «освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России».