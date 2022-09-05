Что известно о ЧП с туристами при восхождении на Ключевскую сопку

Сейчас на сопку поднимаются две группы спасателей — первую доставили на вулкан по воздуху, другая начала путь с подножия горы. ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем на данный момент.
Группа из 10 туристов и двух гидов отправилась на Ключевскую сопку 30 августа. 3 сентября девять человек начали восхождение на вершину, остальные остались в лагере на высоте 3,3 тыс. м.
Альпинисты сорвались на отметке около 4 150 м (высота вулкана составляет около 4 750 м). Как минимум пятеро погибли при падении, позднее из-за переохлаждения число жертв возросло до восьми.
Туристы приехали из разных регионов России — Алтайского, Камчатского и Приморского краев, Владимирской и Новосибирской областей, а также Москвы.
О трагедии стало известно в субботу, 3 сентября, когда один из гидов вышел на связь со спасателями.
Четверо оставшихся в живых членов группы находятся на разных высотах: двое — на 4,1 тыс. м, еще двое — на 3,3 тыс. м. Трое вышли на связь с родственниками и сообщили, что здоровы и ожидают спасателей в домике вулканологов.
Спасатели 4 сентября несколько раз пытались высадиться на сопку с вертолета, но погодные условия не позволяли это сделать. В итоге только утром 5 сентября вертолет Ми-8 МЧС России смог доставить восемь человек на отметку 1 663 м. Высадить их выше не позволили сильные ветер и пепел, который поднимается со склонов, пояснили в региональном главке МЧС.
Сейчас отряд начал восхождение, чтобы к полуночи добраться до домика вулканологов (3,3 тыс. м метров), а с рассветом продолжить путь за остальными двумя выжившими.
Кроме того, восхождение на вулкан начала еще одна группа спасателей: четыре человека от Камчатского спасательного центра и пять — от краевого управления МЧС. Как ожидается, у них путь займет как минимум двое суток.
Наземная группировка — 24 человека на технике высокой проходимости — двигается на высоту 1,4 тыс. м. Они планируют разбить там базовый лагерь для оказания помощи пострадавшим и спасателям, которые поднимаются на гору.
Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Региональное управление Следственного комитета напомнило о необходимости соблюдать меры предосторожности при восхождении на вулкан, который является одной из самых сложных вершин полуострова.
В Ростуризме сообщили, что держат на контроле ситуацию с пострадавшими туристами на Камчатке и находятся на постоянной связи с руководством региона.
В краевом главке МЧС организована круглосуточная горячая линия.
Проверка турфирмы и задержание
Прокуратура Новосибирской области начала проверку туристической фирмы «Экстрим тайм», организовавшей восхождение. Она проверит соблюдение законодательства о туристической деятельности, в том числе в части требований к гидам.
Как следует из данных ЕГРЮЛ, фирма работает около 10 лет — она была зарегистрирована в Новосибирске 21 мая 2021 года, директором и учредителем является Андрей Степанов. Основной вид ее деятельности — работа в качестве туристического агентства, но зарегистрировано и 28 дополнительных (например, производство и продажа одежды и парфюмерии, гостиничные услуги, работа в спортивной и развлекательной отраслях, а также образовательная деятельность).
Представители компании не отвечают ни по телефону, ни в соцсетях. Как передает корреспондент ТАСС, офис фирмы на улице Немировича-Данченко в Новосибирске 5 сентября не открылся.
Директора турфирмы «Экстрим тайм» задержали 5 сентября.