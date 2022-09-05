В Афганистане назвали саботажем теракт у посольства России

«Наше правительство имеет тесные отношения с Российской Федерацией и не позволит врагам саботировать отношения между двумя странами такими негативными действиями», — заявил он.
Силовики начали всестороннее расследование теракта, добавил представитель правительства талибов.
Взрыв в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле устроил террорист-смертник сегодня в 9:20 мск, сообщил ранее МИД России. Источник «РИА Новости» уточнил, что взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы объявить имена претендентов на получение визы. В результате взрыва, по его данным, могли погибнуть и пострадать 15−20 человек.
Теракт — это провокация, цель которой состоит в подрыве отношений между Афганистаном и Россией, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Мохаммад Омар Нессар, писали «Ведомости». По его мнению, единственной группировкой, способной на такое, является ИГ (запрещенная в России террористическая организация).
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что охрана посольства силами афганских властей будет усилена. Он выразил надежду, что организаторы теракта будут найдены и понесут наказание.