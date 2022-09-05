Украинские войска возобновили обстрел Запорожской АЭС

«Присутствие международных экспертов миссии МАГАТЭ не является останавливающим фактором для киевского режима, продолжающего отдавать приказы о ведении дальнейших провокаций», — говорится в публикации.
Уточняется, что радиационный фон после обстрела остается в норме, ключевые узлы электростанции не повреждены. Из-за угрозы дальнейших провокаций экстренные службы находятся в состоянии незамедлительной готовности.
Делегация МАГАТЭ посетила АЭС на прошлой неделе. Сотрудники станции и «Росатома» провели представителей по ее территории и показали участки, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
По словам главы организации Рафаэля Гросси, миссия агентства останется на Запорожской АЭС до тех пор, пока это необходимо. Он также сообщил, что 6 сентября проинформирует Совбез ООН о поездке.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. Вооруженные силы Украины продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.