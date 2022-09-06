11:02 (мск), источник: РБК
Песков назвал суровым приговор Ивану Сафронову
Сафронов получил 22 года колонии строгого режима, защита обжаловала приговор. Свою вину журналист не признал и дважды отказался от сделки со следствием.
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Кремль может констатировать, что приговор журналисту Ивану Сафронову является очень суровым, но не может комментировать решение суда, заявил в эфире телеканала РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это приговор суда, и я не имею права его никак комментировать. Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор, больше мне нечего сказать по этой теме», — сказал он.
Он добавил, что закрытый характер процесса по делу Сафронова «обусловлен тяжестью тех обвинений, которые ему вменялись».
Мосгорсуд накануне приговорил Ивана Сафронова, которого признали виновным в госизмене, к 22 годам колонии строгого режима.
Журналист вину в госизмене не признал и связывал свое преследование с профессиональной деятельностью. Также суд назначил Сафронову два года ограничения свободы и штраф в размре 500 тыс. руб.
Адвокат Дмитрий Катчев назвал приговор неадекватным. Другой адвокат журналиста — Даниил Никифоров — сообщил, что обжалует приговор в апелляционной инстанции.
Как пояснил юрист Павел Чиков, санкция по ст. 275 УК о госизмене предусматривает максимальное наказание в 20 лет, но Сафронову суд назначил больше, поскольку он обвиняется по двум эпизодам. По словам Чикова, обычная вилка сроков по приговорам по делам о госизмене была от шести до девяти лет, тогда как в последние пять лет стали нередки приговоры до 12−15 лет.
Сафронова задержали 7 июля 2020 года, тогда он уже не работал журналистом, а был советником главы «Роскосмоса». В тот же день его арестовали. Следствие считает, что Сафронов сотрудничал со спецслужбами стран НАТО, за что, в частности, получил $248 от политолога Демури Воронина (также обвиняется в госизмене), рассказывал РБК адвокат Иван Павлов (признан Минюстом иностранным агентом). Второй эпизод связан с названным следствием агентом чешской разведки приятелем Сафронова Мартином Ларишем. Он работал в Москве с 2010 по 2012 год как корреспондент газеты Lidové noviny, а затем создал информационное агентство, распространявшее по подписке информационный дайджест о безопасности. Для этого бюллетеня также предоставлял материалы Сафронов, говорил журналист в интервью «Коммерсанту». Журналист подчеркивал, что не имел доступа к гостайне и собирал информацию лишь из открытых источников.