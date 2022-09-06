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13:31 (мск), источник: © РИА Новости

Энергодар остался без электричества после обстрелов со стороны ВСУ

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Энергодаре слышны звуки взрывов, город обесточен, передает корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

В военно-гражданской администрации заявили, что в результате обстрелов со стороны украинских войск повреждена линия электропередачи в районе Запорожской атомной электростанции.

«Зафиксировано семь прилетов в район учебно-тренировочного корпуса на территории атомной станции», — сказал РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Кроме того, на ЗАЭС снизили мощность шестого энергоблока, станция работает на обеспечение собственных нужд.

Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар и территорию расположенной рядом ЗАЭС, которая с марта контролируется российскими военными.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе, на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. Вооруженные силы Украины продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.

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