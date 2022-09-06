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14:16 (мск), источник: © РИА Новости

Украинская бригада покидает позиции под Зайцево в ДНР

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Личный состав 53-й механизированной бригады украинских войск отказывается выполнять приказы и покидает боевые позиции, следует из сводки российского Минобороны.
Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Личный состав 53-й механизированной бригады украинских войск отказывается выполнять приказы и покидает боевые позиции, следует из сводки российского Минобороны.

«Из-за высоких потерь и прекращения ротации действующий в районе Зайцево Донецкой Народной Республики личный состав подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ отказывается выполнять боевые задачи и группами покидает боевые позиции», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, с воздуха поражены пункты временного расположения подразделений 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе Артемовска. Убиты до 250 военнослужащих и уничтожено более десяти единиц автомобильной и бронированной техники.

Поселок Зайцево находится на окраине Горловки и часто подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. По словам Владимира Путина, конечная цель боевых действий — «освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России».

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