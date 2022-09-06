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14:24 (мск), источник: © РИА Новости

Обстрел в Энергодаре привел к утечке мазута в канал для подачи воды на ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Энергодару и спровоцировали утечку мазута в канал для подачи воды на Запорожскую АЭС, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

По его словам, под обстрел попала находящаяся в городе тепловая электростанция.

«Пробит бак с мазутом, на данный момент мазут вытек в канал, который подает воду для работы самой атомной электростанции», — рассказал он.

Специалисты изучают место ЧП, чтобы предпринять меры для ликвидации аварии.

Украинские войска обстреливают Запорожскую АЭС, несмотря на присутствие там экспертов Международного агентства по атомной энергии, подчеркивали в администрации Энергодара.

Делегация МАГАТЭ посетила АЭС на минувшей неделе. Представителей организации провели по станции и показали участки, пострадавшие при обстрелах ВСУ.

По словам главы агентства Рафаэля Гросси, два сотрудника миссии будут оставаться на Запорожской АЭС, пока это необходимо. Он также сообщил, что 6 сентября проинформирует Совбез ООН о поездке.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Вооруженные силы Украины продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.

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