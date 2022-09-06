В Бердянске взорвали автомобиль коменданта города

По его словам, после подрыва машины произошла перестрелка. Позднее Рогов уточнил, что звук стрельбы связан с детонацией боекомплекта в автомобиле.
Коменданта города госпитализировали в тяжелом состоянии. В администрации Бердянска уточнили, что при взрыве повреждения получили также три гражданских автомобиля, в которых никого не было.
Ранее сообщалось, что в центре Бердянска во вторник рядом со зданием администрации города прозвучал взрыв. Власти назвали произошедшее терактом.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.
В обоих регионах сформированы пророссийские администрации, их представители заявляли о планах провести референдумы о вхождении в состав России.