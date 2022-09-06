Под Херсоном уничтожили боеприпасы ВСУ мощностью более тонны тротила

Отмечается, что специалисты обезвредили на специальной площадке вдали от населенных пунктов сто противотанковых мин ТМ-62М, девять осколочных мин ОЗМ-72, семь кумулятивных зарядов КЗ-4 и КЗУ-2, четыре кассеты с минами КПТМ-3, 100 минных взрывателей МВЧ-62, 192 взрывателя УМП, удлиненный заряд УЗП и четыре детонирующих кабеля ДКРП-4.
«Указанные боеприпасы росгвардейцы обнаружили несколькими днями ранее в схронах ВСУ на территории Херсонской и Запорожской областей. Они могли применяться против российских войск и мирного населения», — подчеркнули в Росгвардии.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.