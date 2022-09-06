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16:50 (мск), источник: РБК

В Херсоне сработала система ПВО

В Херсоне прозвучали около десятка взрывов, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на корреспондентов. Предположительно, в городе работает ПВО.

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В последний раз обстрел Херсона был зафиксирован 4 сентября, в небе также было около десятка разрывов от ПВО. «ПВО работает постоянно, в том числе и утром в воскресенье. Ситуация на самом деле очень тяжелая. Хаотичные обстрелы — жилые дома, речной порт вчера, гостиницу — чисто гражданская инфраструктура», — говорил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

В результате обстрелов со стороны Украины в Херсоне ранее уже был серьезно поврежден Антоновский мост, соединяющий два берега Днепра. Власти региона сообщали, что мост находится в аварийном состоянии и закрыт для проезда, и что из-за обстрелов пока восстанавливать его нет смысла. «Он стоит, но продырявлен настолько, что только на мотоцикле по нему можно проехать», — объяснял Стремоусов.

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