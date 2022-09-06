В Бердянске прогремел новый взрыв

«В Бердянске прозвучал еще один взрыв. На этот раз в районе Слободка. На место выехали пожарные. Обстоятельства произошедшего уточняются», — написал он.
Ранее сегодня в Бердянске подорвали автомобиль коменданта города Артема Бардина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Власти назвали произошедшее терактом.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.
В обоих регионах сформированы пророссийские администрации, их представители заявляли о планах провести референдумы о вхождении в состав России.