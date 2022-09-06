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17:34 (мск), источник: © РИА Новости

В Бердянске прогремел новый взрыв

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. В Бердянске прогремел второй за сутки взрыв, сообщил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине

«В Бердянске прозвучал еще один взрыв. На этот раз в районе Слободка. На место выехали пожарные. Обстоятельства произошедшего уточняются», — написал он.

Ранее сегодня в Бердянске подорвали автомобиль коменданта города Артема Бардина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Власти назвали произошедшее терактом.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря.

В обоих регионах сформированы пророссийские администрации, их представители заявляли о планах провести референдумы о вхождении в состав России.

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