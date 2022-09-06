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21:18 (мск), источник: Известия

Данные о гибели коменданта Бердянска не подтвердились

Данные о смерти коменданта Бердянска Артема Бардина, на которого было совершено покушение, не подтвердились. Об этом 6 сентября заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине

«Слава богу, информация о гибели коменданта Бердянска Артема Бардина не подтверждается. Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в этот день Рогов сообщил, что появилась информация о том, что Бардин скончался в больнице от полученных при покушении ран.

6 сентября возле здания городской администрации была взорвана машина коменданта Бердянска. Пострадавшего чиновника госпитализировали в тяжелом состоянии. В результате взрыва были повреждены еще три пустых автомобиля. Как отметил Рогов, во время взрыва Бардину оторвало ноги и он потерял много крови. Произошедшее власти региона назвали терактом.

До этого, 26 августа, в Бердянске также произошел взрыв. Хлопок прогремел возле оздоровительного центра «Криворожский горняк», в котором находятся беженцы из Мариуполя. Замначальника ГАИ получил ранения, в результате которых он скончался в городской клинической больнице.

Часть Запорожской области (Приазовье) освобождена в ходе специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин сообщил 24 февраля.

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