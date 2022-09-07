Родственники депутата Белоусова подали заявление в правоохранительные органы о его пропаже

«Родственники Вадима Белоусова подали в правоохранительные органы соответствующее заявление о пропаже депутата, чье местонахождение до сих пор не установлено», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь адвокат парламентария Людмила Айвар подтвердила ТАСС эту информацию, но от дальнейших комментариев отказалась.
Мосгорсуд 2 августа приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу 500 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей. Наказание депутату назначено заочно из-за его неявки без уважительной причины на оглашение приговора. Суд объявил его в розыск и постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Местонахождение парламентария до сих пор не установлено, его данные внесены в базу розыска МВД РФ.
Первый апелляционный суд общей юрисдикции 25 августа отклонил жалобу защиты Белоусова, которая оспаривала в апелляции арест парламентария в случае его задержания. Решение об аресте вступило в силу. Жалобы на приговор и объявление депутата судом в розыск будут назначены и рассмотрены позднее.
Другому фигуранту дела — теще Белоусова Маргарите Бутаковой — вынесен условный приговор. Она получила четыре года колонии условно с испытательным сроком на четыре года и штрафом 500 млн рублей. При этом суд постановил взыскать солидарно в пользу государства с Белоусова и Бутаковой сумму взятки в размере 3,25 млрд рублей.