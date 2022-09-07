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01:17 (мск), источник: ТАСС

Родственники депутата Белоусова подали заявление в правоохранительные органы о его пропаже

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Родственники осужденного на 10 лет колонии по делу о взятке в размере 3,25 млрд рублей депутата Госдумы Вадима Белоусова подали заявление в правоохранительные органы о пропаже парламентария. Об этом ТАСС во вторник сообщили в правоохранительных органах.

Источник: Следственный комитет РФ

«Родственники Вадима Белоусова подали в правоохранительные органы соответствующее заявление о пропаже депутата, чье местонахождение до сих пор не установлено», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь адвокат парламентария Людмила Айвар подтвердила ТАСС эту информацию, но от дальнейших комментариев отказалась.

Мосгорсуд 2 августа приговорил Белоусова к 10 годам колонии строгого режима и штрафу 500 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в размере 3,25 млрд рублей. Наказание депутату назначено заочно из-за его неявки без уважительной причины на оглашение приговора. Суд объявил его в розыск и постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Местонахождение парламентария до сих пор не установлено, его данные внесены в базу розыска МВД РФ.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции 25 августа отклонил жалобу защиты Белоусова, которая оспаривала в апелляции арест парламентария в случае его задержания. Решение об аресте вступило в силу. Жалобы на приговор и объявление депутата судом в розыск будут назначены и рассмотрены позднее.

Другому фигуранту дела — теще Белоусова Маргарите Бутаковой — вынесен условный приговор. Она получила четыре года колонии условно с испытательным сроком на четыре года и штрафом 500 млн рублей. При этом суд постановил взыскать солидарно в пользу государства с Белоусова и Бутаковой сумму взятки в размере 3,25 млрд рублей.

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