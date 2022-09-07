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12:03 (мск), источник: © РИА Новости

Луганские разведчики вскрыли позиции противника под Соледаром в ДНР

СОЛЕДАР (ДНР), 7 сен — РИА Новости. Разведчики из Народной милиции ЛНР под Соледаром в Донецкой Народной Республике обнаружили хорошо замаскированные позиции ВСУ, сообщил корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

На рассвете военные преодолели минные заграждения и вышли на предполагаемые рубежи обороны противника. Продвинувшись чуть дальше, они наткнулись на траншеи и блиндажи противника, которые было невозможно обнаружить с воздуха.

Во время скоротечного боя разведчикам удалось подавить огневую точку украинских войск и вернуться. При этом в перестрелке одна из пуль попала в бронежилет разведчика, тот выдержал, и боец не пострадал.

После этого они передали разведданные в штаб, и позиции противника впоследствии были уничтожены артиллерией.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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