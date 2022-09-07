Луганские разведчики вскрыли позиции противника под Соледаром в ДНР

На рассвете военные преодолели минные заграждения и вышли на предполагаемые рубежи обороны противника. Продвинувшись чуть дальше, они наткнулись на траншеи и блиндажи противника, которые было невозможно обнаружить с воздуха.
Во время скоротечного боя разведчикам удалось подавить огневую точку украинских войск и вернуться. При этом в перестрелке одна из пуль попала в бронежилет разведчика, тот выдержал, и боец не пострадал.
После этого они передали разведданные в штаб, и позиции противника впоследствии были уничтожены артиллерией.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.