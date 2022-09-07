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15:58 (мск), источник: Ведомости

Власти Энергодара сообщили о массированном обстреле и обесточивании города

Вооруженные силы Украины вновь обстреляли город Энергодар на контролируемой России части Запорожской области, сообщил представитель пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

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«Украинские боевики начали массированный обстрел Энергодара. В результате обстрела город временно обесточен», — написал он. Мощность шестого энергоблока Запорожской АЭС, рядом с которой находится Энергодар, снижена до 35−140 МВт, добавил он.

Накануне власти Энергодара также сообщали об артобстреле Энергодара ВСУ. В результате была повреждена линия электропередачи, город был обесточен, также в результате случившегося произошла утечка мазута в водопровод, предназначенный для охлаждения Запорожской АЭС. Позднее утечка купирована, последствий для станции не было, отмечали в местной администрации.

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов в течение августа. Россия и Украины обвиняют друг друга в постоянных атаках на объект. При этом в Минобороны России неоднократно подчеркивали, что ЗАЭС не используется в военных целях.

6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своей миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.

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