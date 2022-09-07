СМИ: украинские военные жалуются на значительные потери

Журналисты издания пообщались с украинскими ранеными в госпитале. Они признаются, что контрнаступление на херсонском направлении может привести к множеству новых жертв среди украинских военных.
Один из военнослужащих рассказал, что им приходилось экономить боеприпасы, а если они и стреляли, им сложно было попадать по целям из-за проблем с системами наведения у старого оружия. Военный с позывным «Пиночет» рассказал газете, что он пострадал во время контрнаступления, назвав потери украинских войск значительными. Еще один силовик заявил, что почти все бойцы его подразделения численностью 120 человек получили ранения. Издание подчеркивает, что украинские военные не уверены в успехе контрнаступления и сомневаются, «стоит ли оно полученных потерь».
Украинская армия начала попытки контрнаступления в конце августа. Минобороны России сообщает, что все эти попытки отбиваются, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике. Ранее замглавы Херсонской областной администрации Кирилл Стремоусов заявлял, что что украинские войска уже потеряли на херсонском направлении с конца августа около 3 тысяч человек и около 100 единиц подбитой иностранной военной техники.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.