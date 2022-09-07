Власти Запорожья не исключили полную остановку ЗАЭС в случае обстрелов

«С высокой долей вероятности, мы будем вынуждены остановить атомную станцию, потому что ее работа будет невозможна в таких условиях. Скорее всего, перейдем на работу от дизель-генераторов», — сказал Балицкий в эфире «Соловьев Live».
Он уточнил, что окончательно этот вопрос еще не решен.
Кроме того, Балицкий сообщил, что в условиях постоянных обстрелов Энергодара продолжается отток людей из города, в котором в том числе проживают семьи персонала АЭС.
В эту среду украинские боевики возобновили массированный обстрел Энергодара. В результате город временно обесточен. Мощность шестого энергоблока станции снижена до 135−140 МВт.
Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что за сутки ВСУ три раза обстреляли Энергодар. Было выпущено 16 снарядов из районов населенных пунктов Ильинка и Марганец. Из-за попадания в подстанцию город остался без света. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства ВСУ были подавлены.
Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что украинские боевики тремя снарядами попали по территории Запорожской АЭС, один из них разорвался вблизи второго энергоблока. Огонь также велся с позиций ВСУ в районе Марганца.
Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации РВ на Украине и в Донбассе. Как отметил 11 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.
Атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.