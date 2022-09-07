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17:33 (мск), источник: Известия

Власти Запорожья не исключили полную остановку ЗАЭС в случае обстрелов

В случае, если обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских войск будут продолжаться, не исключена полная остановка работы станции. Об этом в среду, 7 сентября, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«С высокой долей вероятности, мы будем вынуждены остановить атомную станцию, потому что ее работа будет невозможна в таких условиях. Скорее всего, перейдем на работу от дизель-генераторов», — сказал Балицкий в эфире «Соловьев Live».

Он уточнил, что окончательно этот вопрос еще не решен.

Кроме того, Балицкий сообщил, что в условиях постоянных обстрелов Энергодара продолжается отток людей из города, в котором в том числе проживают семьи персонала АЭС.

В эту среду украинские боевики возобновили массированный обстрел Энергодара. В результате город временно обесточен. Мощность шестого энергоблока станции снижена до 135−140 МВт.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что за сутки ВСУ три раза обстреляли Энергодар. Было выпущено 16 снарядов из районов населенных пунктов Ильинка и Марганец. Из-за попадания в подстанцию город остался без света. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства ВСУ были подавлены.

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что украинские боевики тремя снарядами попали по территории Запорожской АЭС, один из них разорвался вблизи второго энергоблока. Огонь также велся с позиций ВСУ в районе Марганца.

Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации РВ на Украине и в Донбассе. Как отметил 11 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

Атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.

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