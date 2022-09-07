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22:19 (мск), источник: © РИА Новости

В Мелитополе прогремели пять взрывов, работает ПВО

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Мелитополе прогремели пять взрывов, предварительно, сработала система ПВО, сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Предварительно — работа ПВО… Пять взрывов», — написал он.

Ранее в среду в Херсоне и окрестностях также были слышны звуки взрывов, предположительно, сработала система противовоздушной обороны.

В конце августа украинские террористы, используя несколько килограммов взрывчатки, взорвали один из опорных столбов в пригороде Мелитополя. В результате ЛЭП получила повреждения, но разрушить полностью ее не удалось. Последствия диверсии прибывшим на место ремонтным бригадам удалось оперативно устранить.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как заявил Владимир Путин, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Во время спецоперации российская армия взяла под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

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