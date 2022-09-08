В Запорожской области призвали демилитаризировать правый берег Днепра

Ранее глава украинского «Энергоатома» Петр Котин после доклада МАГАТЭ, в котором говорилось о создании зоны безопасности в районе Запорожской атомной электростанции, высказал идею о вводе миротворческого контингента на территорию ЗАЭС и в Энергодар для демилитаризации станции.
«Атомная станция и Энергодар находятся под надежной защитой Росгвардии и армии России, а для прекращения обстрелов необходимо демилитаризировать правый берег Днепра. Именно оттуда, из городов Марганец и Никополь, временно находящихся под контролем режима Зеленского, украинские боевики ведут обстрел», — сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, Запорожская АЭС нужна киевским властям исключительно в военных целях.
«Присутствие на АЭС российских сил безопасности является гарантом сохранности атомной станции и мирной жизни в регионе», — сказал член ГСА Запорожья.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.