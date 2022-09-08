Детей и женщин эвакуируют из Купянска из-за обстрелов со стороны Украины

«На сегодняшний день в Купянске складывается такая ситуация, что мы вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин, из-за того что город постоянно находится под террором, постоянные ракетные атаки со стороны вооруженных формирований Украины, которые не оставляют попыток разрушить инфраструктуру города», — заявил он на видео, размещенном в Telegram-канале пресс-службы администрации региона.
По словам Ганчева, ВСУ нанесли «серьезный материальный и моральный ущерб» жителям, и эвакуация остается единственным способом спасти мирных жителей.
Во время спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, где созданы четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по ориентировочным оценкам новой администрации, составляет 230 тысяч человек, используются как рубли, так и гривны. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.