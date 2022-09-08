Кешбэк за отпуск: как он работает и сколько можно вернутьВозврат части денег за отдых на Дальнем Востоке хотят увеличить
Фоторепортажи
7Дворец и опенспейс: 7 необычных школ со всего мира
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
10:22 (мск), источник: © РИА Новости

Детей и женщин эвакуируют из Купянска из-за обстрелов со стороны Украины

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Купянске и Купянском районе Харьковской области началась эвакуация женщин и детей из-за обстрелов ВСУ, сообщил глава администрации города Виталий Ганчев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На сегодняшний день в Купянске складывается такая ситуация, что мы вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей, женщин, из-за того что город постоянно находится под террором, постоянные ракетные атаки со стороны вооруженных формирований Украины, которые не оставляют попыток разрушить инфраструктуру города», — заявил он на видео, размещенном в Telegram-канале пресс-службы администрации региона.

По словам Ганчева, ВСУ нанесли «серьезный материальный и моральный ущерб» жителям, и эвакуация остается единственным способом спасти мирных жителей.

Во время спецоперации на Украине Вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, где созданы четыре районные администрации с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по ориентировочным оценкам новой администрации, составляет 230 тысяч человек, используются как рубли, так и гривны. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Россия триумфально победила в глобальной горячей войне
Зеленский принес в жертву тысячи своих солдат ради отчета
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
США передали Украине снаряды Excalibur с GPS-наведением
На ЗАЭС остановили работу пятого энергоблока
Детей и женщин эвакуируют из Купянска из-за обстрелов ВСУ
Власти Запорожья не исключили полную остановку ЗАЭС
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта