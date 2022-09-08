Росгвардия изъяла в ЛНР оборудование Space X, поставляемое Киеву из США

«Росгвардейцы обнаружили спутниковую интернет-тарелку Starlink компании Space X, поставляемую в рамках военной помощи ВСУ от США. Оборудование принадлежало одному из подразделений ВСУ, которое дислоцировалось в этом районе», — указано в релизе.
Бойцы Росгвардии здесь же задержали троих пособников украинских войск, в том числе члена «Правого сектора»*.
Основатель и владелец SpaceX Илон Маск 27 февраля сообщил, что открыл доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink с территории Украины. По информации американских СМИ, ВСУ при отсутствии альтернативных каналов связи используют группировку космических аппаратов Starlink при ударах по российским войскам.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
* Запрещенная в России экстремистская организация.