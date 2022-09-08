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12:48 (мск), источник: © РИА Новости

Росгвардия изъяла в ЛНР оборудование Space X, поставляемое Киеву из США

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Бойцы Росгвардии, проводя разведку на территории Луганской Народной Республики, изъяли оборудование для спутникового интернета американской компании Space X, принадлежавшее украинским войскам, сообщила пресс-служба ведомства.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Росгвардейцы обнаружили спутниковую интернет-тарелку Starlink компании Space X, поставляемую в рамках военной помощи ВСУ от США. Оборудование принадлежало одному из подразделений ВСУ, которое дислоцировалось в этом районе», — указано в релизе.

Бойцы Росгвардии здесь же задержали троих пособников украинских войск, в том числе члена «Правого сектора»*.

Кроме того, в ходе разведки удалось обнаружить два схрона оружия, где находились три гранатомета, 123 выстрела к ним, 165 артиллерийских снарядов, 70 ручных гранат и более 50 тысяч патронов.

Основатель и владелец SpaceX Илон Маск 27 февраля сообщил, что открыл доступ к глобальной системе спутниковой связи Starlink с территории Украины. По информации американских СМИ, ВСУ при отсутствии альтернативных каналов связи используют группировку космических аппаратов Starlink при ударах по российским войскам.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

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