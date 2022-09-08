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12:50 (мск), источник: © РИА Новости

В Запорожской области не исключили консервацию ЗАЭС

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радио «Комсомольская правда» назвал возможные варианты дальнейшего режима работы Запорожской АЭС.

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Источник: © РИА Новости

«Или идет холодная остановка, или консервация, или продолжение работы, или прочие вещи», — перечислил он.

Постоянные повреждения ЛЭП в Запорожской области из-за обстрелов ВСУ приводят к скачкам напряжения, что может быть очень опасно для работы АЭС, пояснил Рогов. Он добавил, что в случае остановки АЭС серьезно пострадает экономика и энергобезопасность региона, тысячи людей в Энергодаре останутся без работы.

«Это не самый хороший сценарий», — заключил представитель администрации региона.

О том, что сегодня специальная комиссия примет решение о дальнейшем режиме работы ЗАЭС в четверг утром сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.

На минувшей неделе ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.

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