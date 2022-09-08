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14:19 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ попытались подорвать здание администрации Энергодара с дрона-камикадзе

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Украинские войска пытались атаковать здание администрации Энергодара при помощи дрона-камикадзе, сообщили местные власти.

Спецоперация на Украине

«В 13:00 мск в результате падения дрона-камикадзе с самодельным взрывным устройством на крышу технической эксплуатации блоков кондиционирования произошел взрыв, после чего началось возгорание, которое было своевременно локализовано», —рассказали в пресс-службе городской администрации.

Никто не пострадал. Специалисты оценивают нанесенный ущерб.

С 24 февраля проходит российская военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные жители объявили о планах войти в состав России.

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