15:36 (мск), источник: Коммерсантъ
Губернатор Белгородской области сообщил о двух сбитых ракетах над облцентром
Сегодня над Белгородом было сбито две ракеты. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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«Сработала наша система ПВО. Оперативные службы сообщают о последствиях на земле: повреждена кровля дома во 2-м Ореховом тупике, найдены осколки на участках домов на улице Радиальной, Орлова и 2-м Окраинном переулке. Главное — жертв и пострадавших нет», — сообщил Гладков. Дополнительную информацию глава региона обещал предоставить позднее.
После начала специальной военной операции пограничные территории региона много раз подвергались обстрелам. Погибли восемь человек, разрушены десятки домов. С 11 апреля в приграничной с Украиной Белгородской области действует высокий режим террористической опасности.
Мария Старикова