Ученые объяснили, почему кожа восприимчива к СолнцуВсего 10 000 лет назад наши предки могли находиться в ясную и жаркую погоду без защитных кремов, солнцезащитных очков и головных уборов
Фоторепортажи
16Шииты захватили правительственный дворец в Ираке
9Начало нового учебного года в школах России
22:07 (мск), источник: © РИА Новости

В Харьковскую область входят резервные соединения вооруженных сил

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Харьковскую область входят резервные соединения вооруженных сил, по всей линии соприкосновения идут бои, сообщила пресс-служба администрации региона в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Как уточнило ведомство со ссылкой на слова председателя совета министров области Андрея Алексеенко, город Балаклея и поселок Шевченко остаются под контролем российской армии и военно-гражданских властей.

Отмечается, что местным жителям продолжают оказывать гуманитарную помощь, при этом власти рекомендовали семьям с детьми на время покинуть опасные районы.

Ранее глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Купянск и Купянский район подвергаются ракетному обстрелу. При этом он опроверг информацию о переходе Балаклеи и Шевченково под контроль ВСУ.

С 24 февраля проходит российская военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Во время спецоперации вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, где были созданы четыре районные администрации с центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по предварительным оценкам новых властей, составляет 230 тысяч человек, действует бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Местным жителям стали выдавать единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Умерла королева Елизавета II
В Китае набросились на США из-за России
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Пентагон оценил потери Украины в десятки тысяч убитых и раненых
В Харьковскую область входят резервные соединения ВС
Минобороны заявило об ударе по складу в районе Балаклеи
Губернатор сообщил о двух сбитых над Белгородом ракетах
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта