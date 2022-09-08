В Харьковскую область входят резервные соединения вооруженных сил

Как уточнило ведомство со ссылкой на слова председателя совета министров области Андрея Алексеенко, город Балаклея и поселок Шевченко остаются под контролем российской армии и военно-гражданских властей.
Ранее глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Купянск и Купянский район подвергаются ракетному обстрелу. При этом он опроверг информацию о переходе Балаклеи и Шевченково под контроль ВСУ.
С 24 февраля проходит российская военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации вооруженные силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области, где были созданы четыре районные администрации с центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе, население которого, по предварительным оценкам новых властей, составляет 230 тысяч человек, действует бивалютная система — в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Местным жителям стали выдавать единоразовые пособия, пенсии, а сотрудники бюджетной сферы начали получать зарплату.