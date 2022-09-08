В Пентагоне оценили потери Украины в десятки тысяч убитых и раненых

«Они заплатили высокую цену потерь тысяч, десятков тысяч [человек] убитыми и ранеными», — сказал Милли на пресс-конференции на американской базе Рамштайн в Германии (цитата по ТАСС).
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин обозначил защиту жителей Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. Он добавил, что в настоящее время планово освобождается ДНР. Кроме того, под контролем российских военных находится вся Херсонская область. Большая часть Запорожской области, а также несколько районов Харьковской области тоже контролируются Россией.
Вместе с тем с конца августа вооруженные силы Украины начали попытку контрнаступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Минобороны РФ подтвердило информацию и заявило, что российские войска отразили атаку.
Ведомство также сообщало о больших потерях противника. По данным Минобороны, в результате попытки контрнаступления были уничтожены более 1200 украинских военнослужащих. 5 сентября ведомство сообщило о гибели еще 220 украинских военных под Николаевом.