В Черном море румынский военный корабль подорвался на мине

«Морской буксир “Лейтенант Димитрие Николеску” (DM-29) прибыл в четверг, 8 сентября, около 17:45 в район дрейфующей морской мины для ее обезвреживания. Хотя с наступлением темноты были приняты меры безопасности, из-за неблагоприятных погодных условий военный корабль подорвался на морской мине, которую шторм унес по течению», — отметили там.
Корабль прибыл к месту, где дрейфовала мина, с водолазами на борту, однако катер с ними не смог приблизиться к снаряду из-за сильного ветра.
Из-за столкновения образовалась пробоина, расположенная на границе ватерлинии корабля, в кормовой части.
При взрыве никто из 75 членов экипажа не пострадал, им ничего не угрожает.
Сразу после детонации команда перекрыла отверстие для воды и ограничила воздействие забортной воды, попадающей в кормовой отсек. По приказу начальника Генерального штаба ВМС морское судно с водолазами «Грозавул» вышло из порта Констанца для оказания помощи и буксировки поврежденного корабля.
После начала конфликта на Украине это была третья операция румынских военно-морских сил по уничтожению морской мины. По данным Будапешта, с марта по сентябрь в западной части Черного моря уничтожено 28 морских мин, из них три мины Турцией, две Румынией, одна Болгарией и 22 Украиной.
ФСБ в марте заявила, что ВМС Украины после начала российской спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В ведомстве не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.