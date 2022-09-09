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11:53 (мск), источник: © РИА Новости

В Черном море румынский военный корабль подорвался на мине

КИШИНЕВ, 9 сен — РИА Новости. Румынский военный корабль в районе порта Констанца в Черном море подорвался на мине, которую должен был обезвредить, сообщила пресс-служба Военно-морских сил страны.

Спецоперация на Украине
Источник: Forțele Navale Române

«Морской буксир “Лейтенант Димитрие Николеску” (DM-29) прибыл в четверг, 8 сентября, около 17:45 в район дрейфующей морской мины для ее обезвреживания. Хотя с наступлением темноты были приняты меры безопасности, из-за неблагоприятных погодных условий военный корабль подорвался на морской мине, которую шторм унес по течению», — отметили там.

Корабль прибыл к месту, где дрейфовала мина, с водолазами на борту, однако катер с ними не смог приблизиться к снаряду из-за сильного ветра.

Из-за столкновения образовалась пробоина, расположенная на границе ватерлинии корабля, в кормовой части.

При взрыве никто из 75 членов экипажа не пострадал, им ничего не угрожает.

Сразу после детонации команда перекрыла отверстие для воды и ограничила воздействие забортной воды, попадающей в кормовой отсек. По приказу начальника Генерального штаба ВМС морское судно с водолазами «Грозавул» вышло из порта Констанца для оказания помощи и буксировки поврежденного корабля.

После начала конфликта на Украине это была третья операция румынских военно-морских сил по уничтожению морской мины. По данным Будапешта, с марта по сентябрь в западной части Черного моря уничтожено 28 морских мин, из них три мины Турцией, две Румынией, одна Болгарией и 22 Украиной.

ФСБ в марте заявила, что ВМС Украины после начала российской спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В ведомстве не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.

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